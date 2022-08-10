10 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şişli'de doğal gaz borusu patladı

Son dakika: Şişli'de doğal gaz borusu patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Şişli’de doğal gaz borusu patladı

Son dakika haberi... Şişli, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA