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Tokat’ta eski nişanlı dehşeti! Batuhan öldü, sevgilisi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Tokat’ta eski nişanlı dehşeti! Batuhan öldü, sevgilisi yaralandı

Tokat’ta 27 yaşındaki eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı silah ile vurarak öldüren ve 26 yaşındaki sevgilisi E.D.’yi yaralayan 24 yaşındaki Fatma G. ifade işlemlerinin akabinde Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye girişinde cinayet sanığı Fatma G., gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Tokat'ta, şehir merkezindeki Çeçenistan Caddesi'nde geçen akşam sularında, iddiaya göre, 24 yaşındaki Fatma G., 27 yaşındaki eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ile 26 yaşındaki arkadaşı E.D.'ye silah ile ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AÇILAN ATEŞLE 2'Sİ DE YARALANDI

Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın hastanede tedavisi devam ediyor.

ESKİ SEVGİLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı genç kadının polis merkezinde susma hakkını kullandığı, ifade vermediği kaydedildi. Olayda kullanılan silahı ise cinayet zanlısının bir arkadaşından gizlice temin ettiği bilgisine ulaşıldı.

ESKİ NİŞANLISI TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kadın adliyeye çıkartıldığı dakikalarda ise eski nişanlısı tarafından vurularak öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız (27) son yolculuğuna uğurlandı.

Alipaşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

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