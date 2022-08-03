Tokat’ta eski nişanlı dehşeti! Batuhan öldü, sevgilisi yaralandı
Tokat’ta 27 yaşındaki eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı silah ile vurarak öldüren ve 26 yaşındaki sevgilisi E.D.’yi yaralayan 24 yaşındaki Fatma G. ifade işlemlerinin akabinde Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye girişinde cinayet sanığı Fatma G., gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Tokat'ta, şehir merkezindeki Çeçenistan Caddesi'nde geçen akşam sularında, iddiaya göre, 24 yaşındaki Fatma G., 27 yaşındaki eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ile 26 yaşındaki arkadaşı E.D.'ye silah ile ateş açtı.
Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
AÇILAN ATEŞLE 2'Sİ DE YARALANDI
Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın hastanede tedavisi devam ediyor.
ESKİ SEVGİLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Adliyeye sevk edilen katil zanlısı genç kadının polis merkezinde susma hakkını kullandığı, ifade vermediği kaydedildi. Olayda kullanılan silahı ise cinayet zanlısının bir arkadaşından gizlice temin ettiği bilgisine ulaşıldı.
ESKİ NİŞANLISI TOPRAĞA VERİLDİ
Genç kadın adliyeye çıkartıldığı dakikalarda ise eski nişanlısı tarafından vurularak öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız (27) son yolculuğuna uğurlandı.
Alipaşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT ertelendi mi? 2022 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı iptal mi oldu? ÖSYM son durum
- İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 2022-2023 anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman?
- Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu FB Slovacko maçı hangi kanalda?
- Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri nelerdir? Zika virüsü ölümcül mü?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı iptal mi? 2022 Lisans KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı iptal edilecek mi?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 açık öğretim lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS 3. tercih ne zaman bitiyor? 2022 LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi duyurdu
- Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?
- MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?
- Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?
- Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?
- Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?