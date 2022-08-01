İstanbul’da vahşet! Laf attı ardından nişanlısının gözleri önünde katletti
İstanbul’da nişanlısını eve bırakmak isteyen bir kişi, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak katledildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla anbean görüntülendi.
İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan olay, 29 Temmuz saat 03.00 sularında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 23 yaşındaki İbrahim Öncel gece saatlerinde nişanlısı Ecem Naz K.'yi ve onun kuzenini evine bırakmak istedi.
Bir sokağa girecekleri esnada alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz kendilerine laf atmaya başladı. Daha sonra Öncel ile Marangoz arasında arbede yaşandı.
Arbede sırasında Marangoz, Öncel'i sırtından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Öncel'i gören nişanlısı yardım çığlıkları attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri Öncel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri şüpheli Marangoz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Ekrem Marangoz tutuklanarak cezaevine götürüldü. Öte yandan Marangoz'un, Öncel'i öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi.
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