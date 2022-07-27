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İşkenceci doktor sevgili tutuklandı: Genç kadın kabus gibi geceyi anlattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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İşkenceci doktor sevgili tutuklandı: Genç kadın kabus gibi geceyi anlattı!

Son dakika haberi... Elazığ'da, doktor sevgilisi Sinan Bulut tarafından iki saat öldürülesiye dövülüp 5 yerinden bıçaklanan Dilan Tali, ölümün kıyısından döndü. Tali'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Bulut tutuklandı.

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi doktorluğu yapan Sinan Bulut ve muhasebeci 25 yaşındaki sevgilisi Dilan Tali, geçen pazar akşam yemeğinde görüştü. Tali, yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için Sinan Bulut'un evine gidince, adeta kabusu yaşadı.

ÖNCEKİ İLİŞKİSİNİ BIÇAK TUTARAK SORDU

Evde Tali'nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan Sinan B., iddiaya göre eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak "Konuşacaksın" diye tehdit etti.

PEŞ PEŞE BIÇAKLADI, 2 SAAT DÖVDÜ

Ardından genç kadını darp edip bıçakla 5 yerinden yaralayarak yaklaşık 2 saat şiddet uyguladı. Sinan B.'nin yorgun düşmesini fırsat bilen Tali, evden çıkarak yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis, Sinan Bulut'u gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Bulut, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Gerilim filmlerini aratmayan geceyi anlatan Dilan Tali, "Aramızda güven sorunu vardı. Yemek sırasında geçmişimi sorgulayıp ağır hakaretlerde bulundu. Tartışmanın ardından birlikte evine gittik. Beni darp edip bıçakla yaraladı. Öleceğimi sandım."

"İNTİHAR SÜSÜ VERECEKTİ"

"Camdan atmakla tehdit etti. İntihar süsü verecekti. Ayaklarına kapanıp kalorifer peteğini tuttum. Tutarken de kafamı peteğe vurmaya devam etti. O esnada tekrar saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti. Yalvardım. Yorgun düşünce fırsatını bulup evden çıkmayı başardım. Yardım istedim, komşular polisi aradı" dedi.

"MESLEKTEN MEN EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Doktorlara yapılan şiddetin gündemde olduğuna dikkat çeken Tali, "Bir doktorun bir insana can vermese bile zarar vermemesi gerekirken beni öldürmeye çalışmasını kınıyorum. Adalete güveniyorum. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

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