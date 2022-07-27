İşkenceci doktor sevgili tutuklandı: Genç kadın kabus gibi geceyi anlattı!

"MESLEKTEN MEN EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Doktorlara yapılan şiddetin gündemde olduğuna dikkat çeken Tali, "Bir doktorun bir insana can vermese bile zarar vermemesi gerekirken beni öldürmeye çalışmasını kınıyorum. Adalete güveniyorum. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.