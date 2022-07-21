Ankara’da feci ölüm! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara 19 Mayıs Bulvarı Mamak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Can Başaran'a Ankara-Kayaş istikametinde seyir halinde olan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.