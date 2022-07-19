Akdeniz zarganasının bitmeyen çilesi! Yine köpek balığı sanıldı





Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler yüzerken kıyıya kadar gelen Akdeniz zarganası, köpekbalığı zannedilerek endişeye neden oldu. Tatilcilerin büyük kısmı panik içinde denizden çıkarken, bir kişi ise çevresinde yüzen deniz canlısına tokat attı. Tatilci, darbe ile semlemlettiği balığı kuyruğundan yakalarken, o anlar kıyıdakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çekilen videolar daha sonra tatilciler tarafından sosyal medyada paylaştı.