Akdeniz zarganasının bitmeyen çilesi! Yine köpek balığı sanıldı
Geçtiğimiz günlerde Muğla Marmaris'te Akdeniz zarganasının köpek balığı zannedilerek paspasla kovalandığı görüntüler bir anda gündeme oturmuştu. Günler sonra yine aynı adreste benzer bir olay meydana geldi. Akdeniz zarganasını köpek balığı zanneden bir kişi önce balığa eliyle vurdu, ardından da kuyruğundan yakaladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıyıya yaklaşan Akdeniz zarganasını, köpekbalığı sanarak çok sayıda tatilce endişe içerisinde kıyıya çıktı. Bir tatilci ise tokat atarak sersemlettiği balığı kuyruğundan yakaladı. Yine Marmariste 1,5 ay önce bir kişinın tırmıkla saldırdığı deniz canlısının Akdeniz zarganası olduğu belirlenmişti.
Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler yüzerken kıyıya kadar gelen Akdeniz zarganası, köpekbalığı zannedilerek endişeye neden oldu. Tatilcilerin büyük kısmı panik içinde denizden çıkarken, bir kişi ise çevresinde yüzen deniz canlısına tokat attı. Tatilci, darbe ile semlemlettiği balığı kuyruğundan yakalarken, o anlar kıyıdakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çekilen videolar daha sonra tatilciler tarafından sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerde elinde olta ile balığın yanına gelen bir kişi, balığın kafasına tokat attıktan sonra peşinden giderek kuyruğundan yakaladı. O kişinin balığı daha sonra kıyıya çıkarttığı öğrenildi.
DAHA ÖNCE TIRMIKLA SALDIRILMIŞTI
Marmaris'te yaklaşık 1,5 ay önce denizde yüzenlerin arasına gelen ve görüntüsü ile köpekbalığı zannedilen Akdeniz zarganasına bir kişi tırmık ile saldırmıştı. Olayın ardından yapılan bilgilendirmede Akdeniz zarganasının insanlara zararının olmadığı ifade edilmişti.
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