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Konya’da dehşete düşüren olay! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi 2 ölü 18 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Konya’da dehşete düşüren olay! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi 2 ölü 18 yaralı

Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 GCU 58 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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