Konya’da dehşete düşüren olay! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi 2 ölü 18 yaralı
YAŞAM DHA
Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tarım işçilerinin bulunduğu ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 GCU 58 plakalı midibüs, ilçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak, Ilgın ve Akşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?
- Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta?
- Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- Arefe günü tatil mi? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?
- SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
- YKS SONUÇLARI BELLİ OLUYOR... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ile Bekçilik sınav giriş yerleri yayınlandı mı?
- KYK bayramdan önce yatar mı, açıklama geldi mi? KYK Temmuz ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce mi?
- 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı sonrasında %70 ve üstü ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?
- SGK girişi olana para yardımı! En az 627 TL en fazla 1875 TL ödeniyor! e-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz...
- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2022? Kıdem tazminatı yükseldi mi, kaç TL oldu? KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
- Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...