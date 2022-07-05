İstanbul’da balık restoranına operasyon! 11 Yunan amforası ele geçirildi
YAŞAM DHA
İstanbul’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'deki bir balık restoranına yapılan operasyonda antik çağlara ait bir çeşit Yunan çömleği olan 11 amfora ele geçirildi. Restoran sahibi hakkında soruşturma açıldı.
Amforaların Rumelifeneri Mahallesi'ndeki bir balık restoranında sergilendiği istihbaratıyla başlatılan çalışmalarda, restoran aylar süren takibe alındı. Elde edilen bilgilerle restorana 26 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda milattan önce 450'li yıllara ait olduğu değerlendirilen, o çağda zeytinyağı ve tahıl saklamak için kullanılan çift kulplu 11 amfora ele geçirildi.
Amforaların Roma ve Helensktik dönemlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Amforaların balıkçıların ağlarına takılarak bulunduğu, el değiştirerek ünlülerin müşterileri olduğu belirtilen restoranda sergilendiği öğrenildi.
Emniyet ekiplerince el konulan amforaların, incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.
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