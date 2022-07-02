Otogarda bayram yoğunluğu! Şehirlerarası ulaşımda ek seferler satışta

Bayram tatili süresince günlük ortalama 700 bin yolcunun otobüslerle taşınacağını vurgulayan Yıldırım, "1 Temmuz'da başlayan hareketliliğin 18 Temmuz'a kadar sürmesini bekliyoruz. Bu süre içinde ek seferlerle birlikte 9 milyona yakın yolcuyu taşımayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 12 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarıldığını belirtti.

"Otobüs biletleri tükendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesi için yaptığımız başvuru kabul edildi. Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak amacıyla konulan 8 bin ek sefer için satışlar başladı." diyen Yıldırım, yolculara biletlerini gidiş-dönüş olarak almaları tavsiyesinde bulundu.