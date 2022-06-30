Bıçaklı ’kız’ kavgası! 15 yaşındaki çocuk husumetlisini bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine E.M.T., yanında bulunan ekmek bıçağını B.Ç.'nin sırtına sapladı. Ağır yaralanan B.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, kullandığı bıçağı olay yerinde atan E.M.T., kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.Ç.'yi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan B.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.