TEM'de feci kaza! 11 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda tankerin makaslaması neticesinde aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada, otobüste mahsur kalan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sıkışan trafikte Kuruçeşme mevkiinde aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin de bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.
Otobüsten çıkamayan 20 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camından kurtarıldı. Yolcu otobüsün sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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