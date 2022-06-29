TEM’de feci kaza! 11 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var

Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.