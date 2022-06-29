Sakarya’da evini su basan yaşlı kadının sözleri yürekleri fethetti





"CANA BİR ŞEY GELMESİN GERİSİNİ HALLEDERİZ"

Vali Kaldırım ile Kıymet teyze arasında geçen diyalog ise duygulandırdı. "Cana bir şey gelmesin gerisini hallederiz" diyerek ekiplere talimat veren Vali Çetin Oktay Kaldırım'a sarılarak gözyaşlarına hakim olamayan Kıymet Arar, "Biz yaparız, benim kızlarım temizler. Allah razı olsun" sözleriyle gönülleri fethetti. Daha sonrasında evi ekiplerce temizlenen Kıymet Arar, "O benim oğlum, evladım. Yardımları altın tabaklarla önüne gelsin öbür dünyada. Dualarım onlarla, Allah ona ne muradı varsa versin" ifadelerini kullanarak teşekkürlerini iletti.