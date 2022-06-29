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Sakarya’da evini su basan yaşlı kadının sözleri yürekleri fethetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Sakarya’da evini su basan yaşlı kadının sözleri yürekleri fethetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen sel afeti sel öncesi ve sonrasında sık sık bölgede çalışmaları yerinde izlenerek vatandaşların yanında olan Vali Çetin Oktay Kaldırım, evine su basan Kıymet teyzenin gözyaşlarına kayıtsız kalmadı. Evi temizlenen yaşlı kadının sevinci gözlerinden okundu.

Etkili olan sağanak Kocaali ilçesinde bir takım mahallelerde su taşkınlarına yol açtı.

Meteoroloji ekiplerinin uyarıları ile birlikte teyakkuza geçen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, taşkın öncesinde bölgeye giderek yapılan hazırlık ve alınan tedbirleri değerlendirmişti. Yaşanan sel felaketi sonrasında da bölgeden biran olsun ayrılmayan Vali Kaldırım, çalışmaları yerinde inceleyerek, selde mağduriyet yaşayan vatandaşları tek tek ziyaret etti.

Vali Kaldırım'ın gece saatlerinde Demiraçma Mahallesi ziyareti esnasında ise duygusal anlar yaşandı. Vali Kaldırım, evini su basan Kıymet Arar isimli yaşlı kadını ziyaret etti.

Bu esnada Vali Çetin Oktay Kaldırım'a sarılan Kıymet teyze, gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Kaldırım ise geçmiş olsun temennisinde bulunarak, evin temizliği konusunda ekiplere talimat verdi. Kıymet teyzeyi teselli edip can sağlığı dileyerek evin durumunu da inceleyen Vali Kaldırım, daha sonra evin ekiplerce temizleneceğini ve ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hasar tespiti yapılacağını ifade etti.



"CANA BİR ŞEY GELMESİN GERİSİNİ HALLEDERİZ"

Vali Kaldırım ile Kıymet teyze arasında geçen diyalog ise duygulandırdı. "Cana bir şey gelmesin gerisini hallederiz" diyerek ekiplere talimat veren Vali Çetin Oktay Kaldırım'a sarılarak gözyaşlarına hakim olamayan Kıymet Arar, "Biz yaparız, benim kızlarım temizler. Allah razı olsun" sözleriyle gönülleri fethetti. Daha sonrasında evi ekiplerce temizlenen Kıymet Arar, "O benim oğlum, evladım. Yardımları altın tabaklarla önüne gelsin öbür dünyada. Dualarım onlarla, Allah ona ne muradı varsa versin" ifadelerini kullanarak teşekkürlerini iletti.

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