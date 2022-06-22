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İstanbul’da korku dolu anlar! Minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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İstanbul’da korku dolu anlar! Minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu

İstanbul’da park halinde duran bir minibüs freninin boşalmasıyla geri geri kayarak duvara çarptı. O sırada aracın kaydığı yolda oyun oynayan çocuklar minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul Beykoz'da park halindeki panelvan tipi minibüs, freninin boşalması sonucu geri geri kayarak duvara çarptı. Minibüsün kaydığı yolda oynayan çocuklar minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün akşam saatlerinde Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki panelvan minibüs freninin boşalması sonucu geri geri kayarak, duvara çarptıktan sonra durabildi. Freni boşalan panelvan minibüsün arkasında, yolda oynayan çocuklar son anda kıl payı ölümden kurtuldu. Üstlerine doğru kayan minibüsü fark ederek kenara çekilen çocukların dikkati olabilecek bir facianın önüne geçti.



OLAY KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuklar yoldayken panelvan minibüs geri geri kayıyor. Çocuklar da minibüsü fark ederek son anda yoldan çekiliyor.

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