İstanbul’da korku dolu anlar! Minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu

Olay, geçen gün akşam saatlerinde Beykoz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki panelvan minibüs freninin boşalması sonucu geri geri kayarak, duvara çarptıktan sonra durabildi. Freni boşalan panelvan minibüsün arkasında, yolda oynayan çocuklar son anda kıl payı ölümden kurtuldu. Üstlerine doğru kayan minibüsü fark ederek kenara çekilen çocukların dikkati olabilecek bir facianın önüne geçti.





OLAY KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuklar yoldayken panelvan minibüs geri geri kayıyor. Çocuklar da minibüsü fark ederek son anda yoldan çekiliyor.