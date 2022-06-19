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İstanbul'da servis otobüsü ile çekici çarpıştı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2022
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İstanbul’da servis otobüsü ile çekici çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre: İstanbul'da D-100 Karayolunda servis otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu, serviste bulunan 9 işçi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 işçi Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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