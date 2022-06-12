ZARA'dan skandal reklam! Ekmeği ayaklar altına aldılar
Son dakika haberine göre: Ünlü giyim markası Zara'nın son yaptığı reklam sosyal medyada tepki topladı. Sandalet tanıtımının yapıldığı reklamda, ekmek ayaklar altına alındı. Skandal reklam büyük tepki çekti. twitter'da #zarahaddinibil hashtagi altında yüzlerce yorum yağdı.
Ünlü giyim markası Zara, gıda ürünleri ve ekmek ile ayakkabı tanıtımı yaptı. Zara markasının tanıtımına Twitter'da tepki yağdı! Bu görselleri görenler nimete saygısızlık yapıldığını dile getiren içerikler yayınladı. Sosyal medyada "#Zarahaddinibil" hastagi ile tepki yağdı.
Dünyaca ünlü İspanyol markası Zara'nın son reklamı sosyal medyayı birbirine kattı. Zara'nın Almanya'da reklamlarında ekmeği ayakkabı ve sandalet ile kullanması, gündem oldu.
Söz konusu reklamda ayakkabının içinde, sandaletin altında ve üstünde ekmek görülüyor. Ekmeğin bu şekilde kullanılması çok sayıda kişinin tepkisine yol açtı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de Zara'ya tepki gösteren isimlerden biri oldu. Yıldız Tilbe, paylaşımlarında 'Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır. Ayaklar altında siz kalın inşallah' dedi.
twitter'da #zarahaddinibil hashtagi altında ünlü giyim firmasına yüzlerce yorum yağdı.
İŞTE ZARA'NIN REKLAMINA GELEN TEPKİLER...
Çocukken Yolda ekmek görünce insanlar üzerine basmasın nimettir diyerek ya yüksek yere koyardık ya böyle hayvanların yiyeceği noktalara koyardık. Bu nasıl bir reklam, iğrenç ötesi bir reklam. Baş üstü olması gereken ekmek ayaklar altına alınmış. Kınıyorum...
- Zara ekmeği ayaklar altında alan bir sandalet reklamına imza attı. Dünya bir kıtlık yaşarken buğday sorunu baş göstermişken, bu reklamı hiç masum bulmadım!
- Nimete saygısı olmayanın hiçbir şeye saygısı olmaz.
-Bir şeyleri tanıtıcam diye ülkenin saygı duyduğu, değer verdiği, üstte tuttuğu bir şeylere zarar veremezsiniz.. Değer bilmiyorsanız haddinizi bilin
-Yahu ekmeğin kırıntısı bile çöpe atılmaz bunlar ne yapmışlar.
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