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Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Son dakika: İstanbul’da çatışma: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Beykoz'da aile arasında miras kavgası silahlı çatışmaya döndü. 6 el silah sesinin ardından çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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