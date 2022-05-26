Engelli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı! Hayati tehlikesi var
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarptığı elektrikli bisikletin fiziki engelli sürücüsü ağır yaralandı. Bisiklet ile otobüs arasına sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından ancak hayati tehlikesi sürüyor kurtarıldı. Olay yerine gelerek öfkelenen yaralının kardeşi, polis ekiplerince sakinleştirildi.
Kaza saat 23.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Necati Karanfil (60) yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyir halinde olan fiziki engelli sürücü Musa Karış (51) yönetimindeki elektrikli 3 tekerlekli bisiklete çarpıp yaklaşık 20 metre sürükledi. Kaza sonucu bisiklet ile halk otobüsü arasında sıkışan sürücü ağır yaralandı. Yaralı, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
POLİS EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ
Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yaralının kardeşi olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
- 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi hangi güne denk geliyor?
- Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?
- Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?
- Sağlık Bakanlığı YHGM duyurdu: 2022 2. dönem ilk defa ve yeniden atama başvuruları ne zaman? Kura çekimi ne zaman?
- EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
- LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS lise sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB 2022 LGS takvimi...
- Kate Moss ifadesinde ne dedi? Johnny Depp-Amber Heard davası ne oldu, son durum nedir? Mahkeme kararı açıklandı mı?
- Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Etek giyen kadının videosunu çekti! Tacizciye meydan dayağı: Nasıl adamsın?
- Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?