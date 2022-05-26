Engelli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı! Hayati tehlikesi var

Kaza saat 23.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Necati Karanfil (60) yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyir halinde olan fiziki engelli sürücü Musa Karış (51) yönetimindeki elektrikli 3 tekerlekli bisiklete çarpıp yaklaşık 20 metre sürükledi. Kaza sonucu bisiklet ile halk otobüsü arasında sıkışan sürücü ağır yaralandı. Yaralı, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.