Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü
Adana’da cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini kaybedip 50 metrelik uçurumdan düşen üniversite öğrencisi itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakikalık çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki Cem Ö. cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini yitirdi. Dengesini kaybeden Cem Ö. 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Çevredeki diğer öğrenciler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı.
İtfaiye erlerinden biri, kurtarma aracından vinç yardımıyla uçurumdan aşağı indirildi. Aşağı inen itfaiye er yaralı genci, sedyeye bindirdi. Sedye vinçle yukarı çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından yaralı genç ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, uçurumdan düşen Cem Ö. 2'inci sınıf edebiyat bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı? 29 Mayıs Pazar günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
- 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi hangi güne denk geliyor?
- Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı online mı, yüz yüze mi olacak?
- Fed tutanakları ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası Fed mayıs ayı toplantı tutanakları saat kaçta açıklanır?
- Sağlık Bakanlığı YHGM duyurdu: 2022 2. dönem ilk defa ve yeniden atama başvuruları ne zaman? Kura çekimi ne zaman?
- EGM polis şark tayin atama sonuçları ne oldu? 2022 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Son gelişmeler...
- LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS lise sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MEB 2022 LGS takvimi...
- Kate Moss ifadesinde ne dedi? Johnny Depp-Amber Heard davası ne oldu, son durum nedir? Mahkeme kararı açıklandı mı?
- Celal Şengör Hz. İbrahim ve Hz. Musa hakkında ne dedi? Celal Şengör kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Etek giyen kadının videosunu çekti! Tacizciye meydan dayağı: Nasıl adamsın?
- Emeklilere ek gösterge ile çifte zam! 3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?