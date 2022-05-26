Bursa’da kendisini ısıran yılanla birlikte hastaneye koştu🐍 Ölümle yaşam arasında mücadele

Zehirlenen vatandaş, yılanı da bir poşetin içine koyarak vakit kaybetmeden arkadaşının kullandığı araçla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sol işaret parmağı kısa sürede bileğine kadar şişen ve nabzı düşen Ekrem Kuyumcular'a doktorlar bir saate yakın müdahale yaptı. Yılan ısırığıyla zehirlenen vatandaş, bir hafta boyunca hastanede tedavi altında kaldı.