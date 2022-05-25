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Kamyon kasasından çıktı! 3,5 milyon makaron ele geçirildi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Kamyon kasasından çıktı! 3,5 milyon makaron ele geçirildi

Niğde'de bir ihbar üzerine ekipler hemen harekete geçti. Kamyon kasasından çıkan 3,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Olayla ilgili valilikten gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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