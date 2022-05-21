Şişli’de taksicilerden skandal hareket! Turistin parasını böyle çaldılar

Olay, 15 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şişli'de bir AVM'den alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek isteyen turistler Libya uyruklu Mohammed Mıftah ABUDHAIR ve Özbekistan uyruklu Doston JALOLOV isimli şahslar ayrı ayrı iki taksiye binmek için taksileri durdurdu.

Taksiye binen turistlerle araç hareket etmeden ücret pazarlığına başlayan taksiciler, turistlerin elinden aldıkları paraların yırtık ve AVM dışında geçmeyeceğini iddia ederek 'tırnakçılık' yöntemiyle turistlerin elindeki paranın bir bölümünü çaldı. Turistlerin parasını çalan iki taksici, turistleri de istedikleri yere götürmeyerek araçtan indirdi.