Şişli'de taksicilerden skandal hareket! Turistin parasını böyle çaldılar
Şişli’de turistlerin 3 bin 100 dolar ve 300 TL parasını çalan 2 taksici gözaltına alındı. 'Tırnakçılık' yöntemiyle para çaldığı tespit edilen 2 taksici tutuklandı.
Olay, 15 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şişli'de bir AVM'den alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek isteyen turistler Libya uyruklu Mohammed Mıftah ABUDHAIR ve Özbekistan uyruklu Doston JALOLOV isimli şahslar ayrı ayrı iki taksiye binmek için taksileri durdurdu.
Taksiye binen turistlerle araç hareket etmeden ücret pazarlığına başlayan taksiciler, turistlerin elinden aldıkları paraların yırtık ve AVM dışında geçmeyeceğini iddia ederek 'tırnakçılık' yöntemiyle turistlerin elindeki paranın bir bölümünü çaldı. Turistlerin parasını çalan iki taksici, turistleri de istedikleri yere götürmeyerek araçtan indirdi.
Paralarını sayan turistler sayınca eksik olduğunu gördü. Bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı. Kamera görüntülerinden taksicinin para sayma anları da tespit edildi. Polis, taksicinin, turistlerin parasını sayarken toplamda 3100 dolar ve 300 Türk Lirasını (TL) 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldığını güvenlik kameralarından tespit etti.
Plakası belirlenen iki taksici Serkan Yüksek ve Emre Baş isimli şüphelileri polis ekipleri olayın gerçekleştiği AVM'nin önünde gözaltına aldı. Yakalanan iki taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM son açıklamalar...
- ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?
- İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda?
- Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, belirtileri neler?
- FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?
- TSK tayinleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tayin tarihleri belli oldu mu?
- Van deprem son dakika: Van'da depremi mi oldu, kaç büyüklüğünde? Van Kandilli son depremler...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...
- 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?