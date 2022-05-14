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Başkan Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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Başkan Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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