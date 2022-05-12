KGM'den Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü hakkında açıklama! Kaç gün kapalı olacak?
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Yapılan açıklamada Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki çalışmalar nedeniyle 35 gün kapalı olacağı belirtildi.
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.
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