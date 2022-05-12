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KGM'den Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü hakkında açıklama! Kaç gün kapalı olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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KGM’den Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü hakkında açıklama! Kaç gün kapalı olacak?

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Yapılan açıklamada Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki çalışmalar nedeniyle 35 gün kapalı olacağı belirtildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.

Başkent Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşım hattını da içinde barındıran ve Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.

Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs'ta başlayacak çalışma, 20 Haziran'da sonlandırılacak. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönü, araç trafiğine kapatılacak; sürücüler de D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

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