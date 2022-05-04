04 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2022
ABONE OL
Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda durdurulan araçtan bazı materyaller ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA