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Antalya’da drift festivalinde facia! İzleyicilerin olduğu balkon çöktü: O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Antalya’da drift festivalinde facia! İzleyicilerin olduğu balkon çöktü: O anlar kamerada

Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni seyreden hız tutkunlarının yer aldığı balkon, aşırı ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar kabusu yaşarken, dehşet anlarında şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anı da cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Antalyalı hız sevdalıları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali'nde toplandı.

Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festival yoğun ilgi gördü.

Toptancı halinde yapılan gösterileri seyretmek isteyen yüzlerce izleyici balkonları doldurdu.

BALKON AĞIRLAĞA DAYANAMDI

Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü.

Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi.

Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.

GÖSTERİLER HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

Görüntüleri 'Gumu Caps' adlı sayfa binlerce kişi tarafından izlendi.

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