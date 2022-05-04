Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. İşte, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili mesajlar