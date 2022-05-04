Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili mesajlar
Anneler Günü ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Anneler Günü için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada ve ülkemizde her Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için vatandaşlar; Anneler Günü tarihi ve hediye tavsiyelerine ilişkin aramalar yapıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili mesajlar...
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. İşte, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili mesajlar
2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.
Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.
Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER
1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
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- Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili mesajlar
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