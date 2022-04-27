"Ukrayna için silah ve insani yardım malzemeleri" adı altında milyonluk dolandırıcılığın perde arkası ortaya çıktı
Ukrayna için silah ve insani yardım malzemeleri almak için görevlendirilen Ukrayna İçişleri Bakanlığı görevlisi Volodymyr Krakovetskyi'nin Türk iş insanları tarafından 4 milyon 607 bin 572 dolar ile 42 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nda görevli olduğunu belirten Volodymyr Krakovetskyi, Ukrayna için ihtiyaç duyulan savunma ve insani yardım malzemelerinin temini için görevlendirildi. Krakovetskyi, iş adamı Murat Ö. ile Koray A.'dan söz konusu malzemelerin kendileri tarafından temin edilebilecek olduğunu belirten bir e-posta aldı. Düzenledikleri toplantılar ve yaptıkları görüşmeler sonucunda silah ve insani yardım malzemesi almayı bekleyen Krakovetskyi, iş insanlarına 11 farklı zamanda toplamda 4 milyon 607 bin 572 dolar ile 42 bin TL verdi. Parayı vermesinin ardından iş insanlarıyla irtibatı azaldığını öne süren Krakovetskyi, malzemelerin de temin edilmemesi üzerine ödediği parayı geri istediğini ancak alamadığını iddia etti.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Volodymyr Krakovetskyi, dolandırıldığını iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İfadesinde, süreci detaylı bir şeklide anlatan Krakovetskyi, iş insanları ile toplantılar yaptıkları, silahları gördüğünü Ukrayna'ya temin edilmesi için hazır stoklarının bulunduğunu söylemeleri üzerine para yatırdığını ancak karşılığında malzemeleri alamadığını anlattı. Başsavcılığın talimatı ile gözaltına alınan Koray A., Murat Ö., Bülent A., Neşe A., Hakan.K.H., ve Mehmet D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
'ÜRÜNLER 40 GÜNDÜR HAZIR'
Koray A., ifadesinde kendisinin savunma sanayi alanında çalıştığını, Volodymyr Krakovetskyi ile Murat Ö. ve Mehmet D. aracılığıyla tanıştıklarını söyleyerek, "Görüşmelerimiz yasal çerçevede gerçekleşti. Yelek ve başlıklarla ilgili çalışmalara başladık. Yurtiçi ve yurtdışında çalıştığımız şirketlere sipariş verdik. Bize ödemelerin fon aracılığıyla yapılacağını söylediler. Toplamda 5 milyon 50 bin dolar kadar ödeme yapıldı. Bu paralar bize parça halinde geldi. Yelek ve başlığın acil olmadığını, öncelikli olarak silah ve mühimmatın acil olduğunu söyledi. Biz bu arada yelek ve başlıklara yönelik siparişleri verdik. Bir kısmı geldi. Anlaşmalı fabrikamızda ürettik. Bu ürünlerimiz yaklaşık 40 gündür hazır. Sözleşmeyi parayı gönderen kişilerle yaptık. Volodymyr Krakovetskyi'nin 12 kişilik ailesini Türkiye'ye getirdim. Bu kişinin benden maddi anlamda sürekli istekleri oldu. Kendisine 180 bin dolar para verdim. Benim Krakovetskyi'ye 'şunu tanıyorum, yardımcı olurum' gibi söylemlerim olmadı. İlgili birimlerle de ticari olarak görüşmelerimize devam ediyoruz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Mehmet D., Krakovetskyi'yi silah alması için Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren bir firma ile görüimesi için Koray A. ile tanıştırdığını hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini kaydetti. Neşe A., şirketin ortağı olduğunu ancak Krakovetskyi'i tanımadığını, olaylarla bir ilgisinin olmadığını söylerken, Hakan K.H. ise yanlarında tercümanlık yapmak için bulunduğunu ifade etti.
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