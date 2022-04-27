"Ukrayna için silah ve insani yardım malzemeleri" adı altında milyonluk dolandırıcılığın perde arkası ortaya çıktı



'ÜRÜNLER 40 GÜNDÜR HAZIR'

Koray A., ifadesinde kendisinin savunma sanayi alanında çalıştığını, Volodymyr Krakovetskyi ile Murat Ö. ve Mehmet D. aracılığıyla tanıştıklarını söyleyerek, "Görüşmelerimiz yasal çerçevede gerçekleşti. Yelek ve başlıklarla ilgili çalışmalara başladık. Yurtiçi ve yurtdışında çalıştığımız şirketlere sipariş verdik. Bize ödemelerin fon aracılığıyla yapılacağını söylediler. Toplamda 5 milyon 50 bin dolar kadar ödeme yapıldı. Bu paralar bize parça halinde geldi. Yelek ve başlığın acil olmadığını, öncelikli olarak silah ve mühimmatın acil olduğunu söyledi. Biz bu arada yelek ve başlıklara yönelik siparişleri verdik. Bir kısmı geldi. Anlaşmalı fabrikamızda ürettik. Bu ürünlerimiz yaklaşık 40 gündür hazır. Sözleşmeyi parayı gönderen kişilerle yaptık. Volodymyr Krakovetskyi'nin 12 kişilik ailesini Türkiye'ye getirdim. Bu kişinin benden maddi anlamda sürekli istekleri oldu. Kendisine 180 bin dolar para verdim. Benim Krakovetskyi'ye 'şunu tanıyorum, yardımcı olurum' gibi söylemlerim olmadı. İlgili birimlerle de ticari olarak görüşmelerimize devam ediyoruz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.