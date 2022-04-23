Hayatı pahasına 5 yaşındaki çocuk için seferber oldu!

Bir gün sonra ayağındaki şiddeti ağrılar nedeniyle hastaneye giden eden Ahmet Ceylan'ın sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi ve atel atılarak taburcu edildi. Ceylan, "İftara bir saat kala çalıştığım şirkete gelmiştim. Arabamı park ettiğim sırada çığlıklar, bağırtılar vardı. Kafamı uzatıp baktığımda herkes apartmanın üst katına doğru bakıyordu. Çocuk elleriyle tutuğu terastan sarkıyordu. Yorulunca bir elini bıraktı, o sırada düşeceği yere koşarak gittim. Düşerken ellerimi açtım. Çok ağır ve bir bomba gibi geldiği için ellerimin arasından geçti. Bacağımı uzattım ve kafası bacağıma vücudu yere çarptı. Orada müdahale ettik ve dilini çıkardık. Yan çevirip nefes almasını sağladık. Ondan sonra ambulansı aradık, gelip götürdü. Dizime çarptığı için benim de çapraz bağlarım kopmuş. Çocuğu düşerken tutmak için kucağımla beraber dizimi de karşı verdim ki daha fazla kuvvet alabileyim ancak kafasını kurtarabildik. Vücut tarafı yere düştü. Yer asfalttı, hızını kestim, kafasını yere vurmamasını sağladım" diye konuştu.