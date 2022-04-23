Hayatı pahasına 5 yaşındaki çocuk için seferber oldu!
Erzurum'da Ahmet Ceylan (37), çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evin balkonunda asılı gördüğü Azra Alpsoy’u (5) düşerken yakalamaya çalıştı. Ceylan’ın ellerinin arasından geçip dizine çarpan Alpsoy, yaralandı. Ceylan'ın da sağ diz çapraz bağları koptu.
Olay, 21 Nisan günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakutiye ilçesinin Şükrü Paşa semtindeki 6 katlı bir apartmanın teras katında oturan Figen- Recep Alpsoy'un kızları Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada terasta bisiklet sürmeye başladı. Bir süre sonra terastan aşağı bakan küçük Azra, dengesini kaybetti, düşerken duvardan tutundu.
Olayı gören karşı apartmandaki bir kadın çığlıklar atarak sokaktan geçenlerin çocuğa yardım etmesini istedi. Bu sırada otomobili ile iş yerine gelen evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan, çocuğun düşebileceği yere doğru koşup ellerini açarak beklemeye başladı. Azra, bir süre sonra gücü tükenince ellerini bırakmak zorunda kaldı. Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan, küçük Azra'nın hızını yavaşlatmak için bacağını uzattı. Azra Alpsoy, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra Alpsoy, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra Alpsoy, Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.
Bir gün sonra ayağındaki şiddeti ağrılar nedeniyle hastaneye giden eden Ahmet Ceylan'ın sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi ve atel atılarak taburcu edildi. Ceylan, "İftara bir saat kala çalıştığım şirkete gelmiştim. Arabamı park ettiğim sırada çığlıklar, bağırtılar vardı. Kafamı uzatıp baktığımda herkes apartmanın üst katına doğru bakıyordu. Çocuk elleriyle tutuğu terastan sarkıyordu. Yorulunca bir elini bıraktı, o sırada düşeceği yere koşarak gittim. Düşerken ellerimi açtım. Çok ağır ve bir bomba gibi geldiği için ellerimin arasından geçti. Bacağımı uzattım ve kafası bacağıma vücudu yere çarptı. Orada müdahale ettik ve dilini çıkardık. Yan çevirip nefes almasını sağladık. Ondan sonra ambulansı aradık, gelip götürdü. Dizime çarptığı için benim de çapraz bağlarım kopmuş. Çocuğu düşerken tutmak için kucağımla beraber dizimi de karşı verdim ki daha fazla kuvvet alabileyim ancak kafasını kurtarabildik. Vücut tarafı yere düştü. Yer asfalttı, hızını kestim, kafasını yere vurmamasını sağladım" diye konuştu.
Yoğun bakım servisi önünde torunundan gelecek iyi bir haber bekleyen Ayser Alpsoy ise "Torunum, balkonda oynarken bisiklete binmek istemiş. Balkonda bisikletle bir o başa, bir bu başa gitmiş. O sırada annesi de diğer çocuğu uyutuyormuş. O arada binanın karşısındaki bir kişi torunumun görmüş ve bağırmaya başlamış. Aşağıdaki bir kişi de torunumu düşerken yakalamaya çalışmış. Düşme sırasında adam ayağını torunuma karşı tuttuğu için torunum başını adamın ayağına vurmuş. Daha sonra annesine haber verip çocuğu hastaneye getirmişler. Belinde, 4 ayrı yerinde ve ayağında kırık var, başında ödem toplamış. Doktorlar '3 gün uyutacağız' dediler. Dualarınızı bekliyoruz yavruma. Yavruma dua edin abileri, amcaları, Çok tatlı öyle güzel bir çocuk ki görseniz" dedi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maske yasağı bayramdan önce kalkar mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?
- Temmuz'da ek zam geliyor! İşçiye, emekli ve memurlara müjdeli haber geldi! 2022 Temmuz zammı son gelişmeler
- Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Adana Demirspor TS maçı hangi kanalda?
- Survivor'da dengeler şaştı! Acun Ilıcalı son noktayı koydu, takımlar değişti! Survivor 2022 yeni takımlar nasıl oldu?
- Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzatılacak mı, 9 gün olur mu? Kabine Toplantısı açıklamaları...
- 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?
- 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları seçenekleri
- 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- KYK bursları ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursu bayramdan önce yatacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Bayram kredisi ile nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alacak! 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası duyuruldu