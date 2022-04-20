Müge Anlı damadı tarafından dolandırıldığı iddia edilen 78 yaşındaki Türkan Karadağ’ı buldu!

Kızı, "Eşim Yadigar annemin dairelerini, arsasını ve bir miktar parasını iş yapacağım sana da geri ödeyeceğim diyerek alıp Çatalca'da çiftlik kurdu. Ama parasını geri ödemedi, her ödeyeceğim dediğinden İstanbul'dan Kars'a kaçtı. Babam, kardeşlerim annemin tüm birikimini eşime kaptırdığı için O'na kötü davrandı. Psikolojisini bozdular. Annem bu yüzden hep beni Müge Anlı'ya götürün diyordu. Bir defa getirmeye çalıştım ama yolu kaybettiğimiz için gelememiştik. Şimdi annemi bulmak için ben sizden yardım istiyorum" diyerek gözyaşları içinde annesine seslendi.