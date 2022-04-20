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Müge Anlı damadı tarafından dolandırıldığı iddia edilen 78 yaşındaki Türkan Karadağ'ı buldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Müge Anlı damadı tarafından dolandırıldığı iddia edilen 78 yaşındaki Türkan Karadağ’ı buldu!

Müge Anlı bir kez daha Türkiye'yi sevince boğdu. Kudret Karadağ, 78 yaşındaki annesi Türkan Karadağ'ın kaybolduğunu belirteren ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Annesinin, eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Kudret Karadağ, "Eşim kaçtı. Annemin parasını geri ödeyemedi. Annem "Müge Anlı'ya götürün beni" diyordu. Şimdi size onu bulmak için geldim" dedi. Müge Anlı kısa süre 78 yaşındaki Türkan Karadağ'ı buldu ve canlı yayına çıkardı.

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Kudret Karadağ, günlerdir haber alamadığı annesinin peşindeydi.

78 yaşındaki Türkan Karadağ, 17 Nisan Pazar günü kızı Kudret'in Tekirdağ Çorlu'daki evinden kaybolmuştu. Saat 15.00 – 16.00 arasında "komşuya gidiyorum" diyerek evden çıkan 78 yaşındaki Türkan Karadağ'ı o günden sonra gören olmadı.

DAMADI TARAFINDAN DOLANDIRILDI MI?

Telefonunu, nüfus cüzdanını ve parasını evde bırakıp giden yaşlı kadının hayatından endişe eden kızı ise annesinin kaybından boşanma aşamasında olduğu eşini suçlu tutuyor. Çünkü Türkan Karadağ tüm mal varlığını damadına kaptırmıştı.

Kızı, "Eşim Yadigar annemin dairelerini, arsasını ve bir miktar parasını iş yapacağım sana da geri ödeyeceğim diyerek alıp Çatalca'da çiftlik kurdu. Ama parasını geri ödemedi, her ödeyeceğim dediğinden İstanbul'dan Kars'a kaçtı. Babam, kardeşlerim annemin tüm birikimini eşime kaptırdığı için O'na kötü davrandı. Psikolojisini bozdular. Annem bu yüzden hep beni Müge Anlı'ya götürün diyordu. Bir defa getirmeye çalıştım ama yolu kaybettiğimiz için gelememiştik. Şimdi annemi bulmak için ben sizden yardım istiyorum" diyerek gözyaşları içinde annesine seslendi.

Şüphelerin odağındaki damat Yadigar ise muhabirle canlı yayına çıkmayı kabul etmeyerek, telefonla bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen damat, "Kudret yalan söylüyor. Ben kayınvalidemin evine de parasına da dokunmadım. Bir şeyini almadım. O, annesini bilerek saklıyor. Programa çıkmak için yalan söylüyor" diyerek iddiaları reddetti.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Bugün ise canlı yayında müjdeli haber geldi. 78 yaşındaki Türkan Hanım bulundu. Yaşadıklarından dolayı ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Türkan Hanım'ın evden ayrılarak birkaç gündür yeğeninin yanında olduğunu söyledi.

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