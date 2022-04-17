Emine Erdoğan: Sanatçılarımız kalıcı izler bırakıyor
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor” dedi.
Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftarda buluştu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eserleriyle gönüllere dokunan sanatçıların, başarılarıyla kültür ve sanat mirasına kalıcı izler bıraktığını söyledi.
KALICI İZLER BIRAKILIYOR
Erdoğan, şunları yazdı: "Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık. Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...
- Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 MEB açık lise 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?
- Fitre ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe, toruna, akrabaya fitre verilir mi? 2022 fitre miktarı ne kadar?
- Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
- 18 Nisan'da okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 ara tatil kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi
- Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM değerlendirme sınavı son gün ne zaman?
- Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? Umre ziyaretleri için tarih belli oldu
- Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...
- Bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER