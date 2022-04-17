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Emine Erdoğan: Sanatçılarımız kalıcı izler bırakıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Emine Erdoğan: Sanatçılarımız kalıcı izler bırakıyor

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor” dedi.

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftarda buluştu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eserleriyle gönüllere dokunan sanatçıların, başarılarıyla kültür ve sanat mirasına kalıcı izler bıraktığını söyledi.

KALICI İZLER BIRAKILIYOR

Erdoğan, şunları yazdı: "Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık. Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum."

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