Emine Erdoğan: Sanatçılarımız kalıcı izler bırakıyor

KALICI İZLER BIRAKILIYOR

Erdoğan, şunları yazdı: "Sanat camiamızın değerli isimleri ile iftar programımızda bir araya gelerek hoş sohbetli bir akşamı geride bıraktık. Eserleriyle gönüllere dokunan sanatçılarımız, başarılarıyla kültür ve sanat mirasımıza kalıcı izler bırakıyor. Katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum."