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Rize'de heyelan anı kamerada! Yol ulaşıma kapandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Rize’de heyelan anı kamerada! Yol ulaşıma kapandı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde gerçekleşen heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçen günlerde Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Çağlayan Vadisi Gürcüdüzü yolu Pesansor mevkiinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen karın etkisiyle heyelan meydana geldi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Toprak ve kayalar yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle yolu henüz ulaşıma açılmadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan heyelan anı ise vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize’de heyelan anı kamerada! RİZE'DE HEYELAN ANI KAMERADA!

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