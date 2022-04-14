Üreticide düştü ama markette el yakıyor! 4 katına satıyorlar





ÜRETİCİDEN ALIYORLAR

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksek Tavşan, "Kilogram başına ortalama 4-5 TL'lik masraf oluyor. Yani Antalya'da üreticide ya da halde 4-5 lira olan bir ürünün İstanbul ya da Ankara haline gelişi 9 lirayı buluyor. Bunda tüm masraf ve komisyonlar var. İstanbul Hal'inde 9 TL olan bir ürünün markette en fazla yüzde 40 artmış olması gerekli. Yani bu ürün 13 liradan satılmalı. Ancak bu ürün maalesef iki hatta üç kata kadar çıkabiliyor. Ki bazı büyük zincir marketler direkt üreticiden ürün alıyor. Böyle olunca komisyoncu masrafı da kalkıyor" dedi.