Bayram tatili birleşecek mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER

Bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından bayrama ulaşacak olmanın sevinç ve coşkusunu yaşıyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs'a denk geliyor. Arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatil uygulanacak. Hafta içi kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, bayram tatili birleşecek mi? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte haberin detayları...

2022 BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

2022 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 04 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir.

Geçtiğimiz sene kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.