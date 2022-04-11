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Elektrik direğine bağlanan kişinin darbedildiği iddiası polisi alarma geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Elektrik direğine bağlanan kişinin darbedildiği iddiası polisi alarma geçirdi

Son dakika haberine göre: Adana'da bir kişinin elektrik direğine bağlanarak darbedildiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Ekiplerce yapılan araştırmada, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kişinin kendisini elektrik direğine bağladığı, ailesinin söz konusu kişiyi çözmeye çalıştığı tespit edildi.

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