11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda toplamda 66 şahsa işlem yapılırken, fuhuşa sürüklendiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresine teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA