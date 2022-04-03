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Yargıtay'dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Yargıtay’dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

Yargıtay, eve geç saatlerde gelen, ev ile ilgilenmeyen ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayan kocayı tam kusurlu buldu. Yüksek Mahkeme, rahatsızlanan eşini hastaneye de götürmeyen kocanın manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davalı karşı davacı kadının davasını kabul etti.

Yargıtay’dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

Davacı karşı davalı erkek, kadının davasının kabulü, kendi davasının reddi, kusur belirlemesi, kadın yararına maddi tazminata ve tedbir nafakasına hükmedilmesine yönelik kararı temyiz etti.

Yargıtay’dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Eve geç gelen kocanın tam kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, rahatsızlanan eşi hastaneye götürmeyen kocanın da tazminat ödemesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:

Yargıtay’dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

"Eve geç saatlerde gelme, eviyle ilgilenmeme ve evinin ihtiyaçlarını karşılamama şeklindeki kusurlu davranışları nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-karşı davalı erkeğin tam kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay’dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

Mahkeme ve bölge adliye mahkemesi davacı-karşı davalı erkeğin gerçekleşen bu kusurlu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığına hükmetmiştir.

Yargıtay’dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

Ancak dosya çerçevesinde toplanan delillerden, davacı-karşı davalı erkeğin gece hastalanan eşini hastaneye götürmediği, kadını bir akrabasının hastaneye götürdüğü, bu suretle eviyle ve eşiyle ilgilenmediği anlaşılmaktadır.

Yargıtay’dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

Davacı-karşı davalı erkeğin kabul edilen bu kusurlu davranışı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir.

Yargıtay’dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

O halde davalı-karşı davacı kadın yararına manevi tazminat kabulüne karar verilecek yerde, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."

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