Sahura ne zaman kalkacağız? Sahura kaçta kalkılır 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar tüm illerin sahur saatlerine göre oruca niyet edecekler. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında illerindeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte, Sahura ne zaman kalkacağız? Sahura kaçta kalkılır 2022? Diyanet takvimi...