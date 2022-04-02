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Sahura ne zaman kalkacağız? Sahura kaçta kalkılır 2022? Diyanet takvimi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Sahura ne zaman kalkacağız? Sahura kaçta kalkılır 2022? Diyanet takvimi...

Sahura ne zaman kalkacağız? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Ramazan İmsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Müslümanların heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı nisan ayında idrak edilecek. İşte, Sahura ne zaman kalkacağız? Sahura kaçta kalkılır 2022? Diyanet takvimi...

Sahura ne zaman kalkacağız? Sahura kaçta kalkılır 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar tüm illerin sahur saatlerine göre oruca niyet edecekler. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında illerindeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte, Sahura ne zaman kalkacağız? Sahura kaçta kalkılır 2022? Diyanet takvimi...

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

İlk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2022 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 1 Nisan Cuma gecesini 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;

İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar, ilk iftar ise 19.36'da gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.59, iftar vakti: 19.20

İzmir'de sahur vakti: 05.25, iftar vakti: 19.42

Adana'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.08

Antalya'da sahur vakti: 05.14, iftar vakti: 19.27.

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