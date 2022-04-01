Son dakika | Bursa'da korkutan orman yangını!
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Güneybudaklar Mahallesi yakınında başlayan orman yangınının, Soğukpınar ile Karaislah köyü arasında devam ettiği öğrenildi.
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki Güneybudaklar Mahallesi yakınında başlayan orman yangınının, Soğukpınar ile Karaislah köyü arasında devam ettiği öğrenildi.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan itfaiye araçları, DSİ'ye ait arazözler ve iş makineleriyle de müdahale ediliyor. Yetkililer, rüzgarın etkili olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü açıkladı.
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