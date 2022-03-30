Beylikdüzü’nde iş yerine motosikletli şahıslar silahlı saldırı gerçekleştirdi! O anlar kamerada

ŞANS ESERİ ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Saldırıda iş yerinin camı, isabet eden mermilerden dolayı hasar görürken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler, yaptıkları incelemelerde iş yerinin camına 2 adet merminin isabet ettiğini tespit etti. Mermi kovanlarını ve çevredeki bazı delilleri toplayan polis, inceleme yapmak üzere Emniyet'e geçti.