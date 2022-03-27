Eşinden boşanma yöntemi şoke etti! Sahte savcı kimliğiyle...

Sorunlar oldukça farklı tarihlerde 4 kez daha boşanma davası açtım ve her defasında kendisi ile yeniden barışarak davayı geri çektim. Aramızdaki geçimsizlik devam edince aklıma, sahte kimlikle yakalanarak hakkımda işlem yapılması ve bunu da Ö.'nün öğrenmesi ile benden ayrılacağı, bu şekilde ilişkimizin biteceği fikri geldi" iddiasında bulundu.