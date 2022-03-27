Eşinden boşanma yöntemi şoke etti! Sahte savcı kimliğiyle...
Eşinden boşanmak isteyen Hakan Murat S., seçtiği yöntemle herkesi şoke etti. 4 kez boşanma girişiminde bulunan ancak her defasında barışan Hakan Murat S., polis eşinin kendinden boşanması için Ankara Adliyesi'ne sahte savcı kimliği ile girdi. İşte haberin detayları...
Adliyeye sahte savcı kimliğiyle girmeye çalışıp yakalanan kişi, 5 kez boşanma davası açtığı karısının kendisinden ayrılması için böyle bir yönteme başvurduğunu öne sürdü.
Ankara'da 53 yaşındaki Hakan Murat S., Ankara Adliyesi'ne sahte savcı kimliğiyle girmeye çalışırken polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kaçtı. Daha sonra yakalanan Hakan Murat S., polis memuru eşinden ayrılmak istediğini, 'sahte kimlikle yakalanma' gibi bir suç işlerse eşinin kendisinden boşanmaya karar verebileceğini düşünerek böyle bir şeye kalkıştığını söyledi.
Ankara Adliyesi'nde görevli polis memurları 19 Ocak'ta şahsi aracıyla adliye otoparkına girmek isteyen Hakan Murat S.'den kimlik istedi. Polis memurları, Hakan Murat S.'nin verdiği savcı kimliğini alarak arama yaptı.
Şüphelenen polisler isme ait herhangi bir kayıt bulamazken, Hakan Murat S. aracıyla olay yerinden kaçtı. Emniyet birimlerine haber verilmesi üzerine 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan Hakan Murat S. bir süre sonra yakalandı.
5 KEZ BOŞANMA DAVASI
Hakan Murat S. ifadesinde, eşi Ö.A. ile 31 Aralık 2020'de evlendiklerini ancak bir süre sonra aralarında anlaşmazlık başladığını belirterek, "2021'in Şubat ayında boşanma davası açtım. Fakat devam eden süreçte barıştık.
Sorunlar oldukça farklı tarihlerde 4 kez daha boşanma davası açtım ve her defasında kendisi ile yeniden barışarak davayı geri çektim. Aramızdaki geçimsizlik devam edince aklıma, sahte kimlikle yakalanarak hakkımda işlem yapılması ve bunu da Ö.'nün öğrenmesi ile benden ayrılacağı, bu şekilde ilişkimizin biteceği fikri geldi" iddiasında bulundu.
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