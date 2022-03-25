Diyanet: 25 Mart Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni! Bu haftaki Cuma hubesi konusu nedir?

Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 25 Mart Cuma hutbesi yayımlandı. Her hafta büyük bir coşkuyla eda edilen Cuma namazının farzından önce okunan Cuma hutbesinin içeriğine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugünkü Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 25 Mart Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...

25 MART CUMA HUTBESİ

"AİLEMİZ: SEVGİ, RAHMET VE GÜVEN İKLİMİMİZ"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim."