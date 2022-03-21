Alışveriş yapan annesini bekliyordu! 9 yaşındaki çocuk tanımadığı kişi tarafından saldırıya uğradı

İstanbul Eyüpsultan'da annesiyle kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen bir çocuk, tanımadığı birisinin yumruklu saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Melih Kahya, annesi ile birlikte alışveriş için bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi. Annesi alışveriş yaparken yanında bekleyen Melih Kahya'ya tanımadığı bir şahıs yumruk ile vurdu. Kafasına gelen yumruklu saldırı sonrası ne olduğunu anlamayan küçük çocuk yaşananları annesine anlattı.