SON DAKİKA! Fethiye'de orman yangını
Son dakika haberine göre: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.
Göcek Mahallesi'nde ormanlık alanda baz istasyonlarının bulunduğu mevkide saat 13.30 sıralarında dumanlar yükseldi.
Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Olay yerine gelen Muğla orman müdürlüğü ve itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahale etti.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
GEÇTİĞİMİZ YAZ DA YANMIŞTI
Geçtimiz yılın temmuz ayında da, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmıştı.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.
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