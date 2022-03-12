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İstanbul'da kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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İstanbul’da kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi

Son dakika haberleri... Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'sinin aksama yaşanmadan gerçekleştiğini bildirdi.

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