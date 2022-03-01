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İstanbul su kesintisi 1 Mart 2022 | Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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İstanbul su kesintisi 1 Mart 2022 | Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden 18 saat sürecek su kesintisi duyurusu yapılmıştı. 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleşecek kesinti başladı. 1 Mart'ta Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde belirlenen saatler aralığında su verilmeyecek. Peki, 1 Mart 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) duyurusuna göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 18 saat su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından 1 Mart'ta başlayan su kesintisinin düzeleceği taraih araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mart 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

01 MART'TA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

1 Mart Salı başlayan su kesintisi saatleri ve uygulanacak bölgeler şöyle:

ÜSKÜDAR

Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arası

ÜMRANİYE

Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arası

BEYKOZ

Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

Kesinti saatleri: 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arası

02 MART'TA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde

ATAŞEHİR

Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arası

MALTEPE

Fındıklı Mahallesi.

Kesinti saatleri: 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arası

PENDİK

Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arası

TUZLA

İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arası

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