İstanbul su kesintisi 1 Mart 2022 | Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) duyurusuna göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 18 saat su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından 1 Mart'ta başlayan su kesintisinin düzeleceği taraih araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mart 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

01 MART'TA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

1 Mart Salı başlayan su kesintisi saatleri ve uygulanacak bölgeler şöyle: