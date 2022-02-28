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Kars’ta liseli kız ‘seni kaçıracağım’ diyen adamı köy meydanında öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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Kars’ta liseli kız ‘seni kaçıracağım’ diyen adamı köy meydanında öldürdü

Kars’ta, 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E. adlı kız, kendisini "Seni kaçırıp, evleneceğim" sözleriyle rahatsız ettiğini öne sürdüğü 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı köy meydanında silahla vurup, öldürdü. Genç kızın jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Olay, Kars'ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, sabah sularında gerçekleşti. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı babasına ait ruhsatsız silahla vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri A.E.'yi evinde silahıyla gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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