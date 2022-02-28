Kars’ta liseli kız ‘seni kaçıracağım’ diyen adamı köy meydanında öldürdü

Olay, Kars'ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, sabah sularında gerçekleşti. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı babasına ait ruhsatsız silahla vurdu.