Adana’da feci ölüm: Çocuklar cesedi korkulu gözlerle izledi

Alışveriş yapmak için evden çıkan Zeki Şahbaz (70), yaya yolunun olmadığı yerden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada caddede seyir halinde olan Alperen E. (19) yönetimindeki 01 VN 554 plakalı otomobil, Şahbaz'a çarptı. Otomobilin üzerinde 50 metre boyunca giden Şahbaz, daha sonra yaya yolunun olduğu yerde yola düştü. Çarpmanın etkisiyle sürücü Alperen E. ile yanındaki kuzeni Derviş Kaan E. (21) de yaralandı.