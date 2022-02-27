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Düzce'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Düzce’de tek katlı müstakil evde yangın çıktı!

Düzce'de tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri 1 saat içerisinde söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce Aziziye Mahallesi 992. Sokak'ta Nesrin Zorlu'ya ait tek katlı müstakil evde daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

KISA SÜREDE EKİPLERE İHBAR EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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