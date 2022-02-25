Kazayı seyretmek isterken kaza yaptı: 1 yaralı
Maltepe D-100 Karayolu’nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücünün kullandığı otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada yabancı uyruklu bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 02.15 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EIG 969 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 CEH 711 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı izlemek için yavaşladığı sırada arkadan aşırı süratli şekilde geldiği iddia edilen 34 MMT 82 plakalı lüks otomobil önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken lüks otomobilin içerisindeki yabancı uyruklu kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 34 EIG 969 plakalı otomobil sürücüsü ise araçtan inerek kaçtı. Diğer otomobil sürücüleri ile kaçan otomobil sürücüsünün yanında bulunan yolcu ifadeleri alınmak üzere Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza yapan araçların çekiciye yüklendiği sırada D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 10 bin personel için kura çekimi...
- Ayten Erman kimdir, öldü mü, neden öldü? Ayten Erman Ayşen Gruda'nın kardeşi mi? İşte hayatı...
- Maaşlarda artış yaşanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek?
- ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Konferans ligi son 16 kuraları ne zaman çekilecek?
- Fenerbahçe, Konferans Ligi’ne veda etti! Arda Güler son dakikalara damga vurdu
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı?
- Doğalgaz fiyatları arttı mı, artacak mı? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında doğalgaz fiyatları yükseldi mi?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? Ödeme takvimi...
- Çernobil ne zaman patladı, hala aktif mi? Çernobil patlarsa ne olur, Türkiye etkilenir mi?
- SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliler bayram edecek! Emekli ikramiyeleri için flaş hamle, 3 formül masada! 1.100 TL'den, 1.498 lira 20 kuruşa kadar...
- Kayıp yüzde 50'ye ulaştı! Kripto paralar paraşütsüz çakılıyor! Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu?