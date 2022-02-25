Kazayı seyretmek isterken kaza yaptı: 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 CEH 711 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı izlemek için yavaşladığı sırada arkadan aşırı süratli şekilde geldiği iddia edilen 34 MMT 82 plakalı lüks otomobil önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken lüks otomobilin içerisindeki yabancı uyruklu kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.