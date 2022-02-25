Isparta’da 20 yaşındaki Merve’nin şüpheli ölümü
YAŞAM DHA
Isparta’da, tek başına yaşadığı ifade edilen 20 yaşındaki Merve Başkal’ın evinde cansız bedeni bulundu. 3-4 gün önce yaşamını yitirdiği belirtilen Başkal'ın kesin ölüm sebebi, otopsi raporunun ardından belli olacak.
Olay, geçen akşam sularında Isparta Zafer Mahallesi'ndeki binada meydana geldi.
Apartman sakinleri, evden gelen kötü koku sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Binaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Evin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, camdan eve girdi.
3-4 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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